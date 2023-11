Am 30. November findet die Verleihung von Deutschlands größtem Musikpreis in Bielefeld statt. Moderiert wird das Event von 1LIVE-Stimme Donya Farahani. Bis dahin können Fans aus 30 Nominierten ihre Favoriten wählen.



Unter den Nominierten sind mit Otto Waalkes und Udo Lindenberg gleich zwei "Oldies", die es ohne die Unterstützung von jungen Künstlern wahrscheinlich dieses Jahr nicht bis an die Chartspitze geschafft hätten.



Nina Chuba war vergangenes Jahr mit zwei Awards eine der Abräumerinnen des Abends ("Hip-Hop/R&B-Song" und "Newcomer-Act"). Auch dieses Jahr hat sie wieder Chancen auf den Award - und zwar in gleich drei Kategorien: "Bester Song", "Beste Künstlerin" und "Bester Live Act". Noch mehr Krone-Awards hat aktuell Zoe Wees Zuhause: Sie gewann in den vergangenen drei Jahren insgesamt fünf Preise.