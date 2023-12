Dass es für Ski Aggu ein aufregender Abend wird, hat man schon gleich zu Beginn der Preisverleihung mitbekommen. Der Rapper hat als erster Act des Abends gemeinsam mit Otto Waalkes und Joost seinen Hit "Friesenjung" performt - und die Zuschauer in Stimmung gebracht.



Der Rapper mit der Skibrille und Vokuhila-Frisur hat wie noch keiner vor ihm in diesem Jahr gleich drei "1Live-Kronen" mit nach Hause nehmen können. Ski Aggu wurde nicht nur zum besten Newcomer gewählt, sondern konnte auch in der Kategorie "Bester Song" überzeugen. Den dritten Preis erhielt er zusammen mit der Rap-Crew 01099 für den Song "Anders".