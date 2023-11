Obgleich die Verleihung der 1LIVE Krone erst am 30. November stattfindet, stehen die ersten Gewinner schon jetzt fest. Mit ihrem Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" gewinnen die Kaulitz-Brüder Tom & Bill die Krone für die "beste Unterhaltung".



Ebenfalls offizieller Preisträger ist Sänger Jan Delay. Für seinen prägenden Beitrag zu 50 Jahren Hip-Hop in Deutschland wird ihm die Krone in der Kategorie "Sonderpreis" verliehen.



Den Preis bekommen sowohl die Kaulitz-Brüder als auch Jan Delay am 30. November bei der offiziellen Preisverleihung in Bielefeld überreicht.