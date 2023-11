"Manta, Manta - zwoter Teil" sollte für Til Schweiger eine nostalgische Reise zu seinen Film-Anfängen werden. "'Manta, Manta' war der Beginn meiner Karriere als Filmstar", erinnert sich Til im "Stern" zurück. Der Kultfim machte den "Lindenstraße"-Schauspieler Anfang der 90er-Jahre über Nacht berühmt.



An den Kinokassen war die Fortsetzung ein voller Erfolg. Privat sollte "Manta, Manta" allerdings zum privaten Wendepunkt in Til Schweigers Leben werden.



Im Frühjahr erhoben Mitarbeiter im "Spiegel" schwere Vorwürfe gegen Til, der nicht nur Hauptdarsteller, sondern auch Regisseur des Films war. Von Überstunden, Schikanen, Alkoholexzessen und sogar von Schlägen am Set war die Rede. Die Filmfirma "Constantin Film" beauftragte nach dem "Spiegel"-Artikel sogar eine Anwaltskanzlei mit einem Gutachten: 50 Mitarbeiter wurden zu ihren Erfahrungen befragt.



Nun bezieht der Schauspieler und Erfolgsregisseur erstmals Stellung.