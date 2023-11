"Nach reiflicher Überlegung und Gesprächen mit meiner Familie habe ich beschlossen, das Rauchen aufzugeben. Bitte respektiert meine Privatsphäre zu diesem Zeitpunkt." So dramatisch kündigte Snoop Dogg auf Instagram seine rauchfreie Zukunft an. Doch jetzt kommt die Wahrheit hinter seinem Posting ans Licht.



Am Montag (21.11.) postete der Rapper ein Werbevideo für eine rauchfreie, mobile Feuerstelle. Darin grillt er genüsslich einen Marshmallow und sagt kichernd in die Kamera: "Mir reicht es mit dem Husten und stinkender Kleidung. Ich werde rauchfrei".