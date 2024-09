Mittlerweile hat sich auch Peter Maffay zu den angeblichen Vorfällen innerhalb seiner Band auf Tour geäußert. BRISANT schreibt er:



Liebe Freunde,

in den Medien ist infolge eines Interviews eines unserer Bandmitglieder in den vergangenen Tagen der Eindruck entstanden, dass in unserer Band vor 20 Jahren massenhaft Drogen konsumiert wurden. Ich war von den Schlagzeilen nicht weniger überrascht als ihr. Ich habe in meinem ganzen Leben nie gekokst oder gekifft. Drogen sind für mich ein absolutes No-Go!



In meiner Gegenwart hat niemand aus der Band jemals Drogen konsumiert. Die Ansage war immer: "Drogen? No! Wer erwischt wird, ist raus!"



Offenbar hat sich ein Bandmitglied nicht an die Regeln gehalten. Das hätte er lieber für sich behalten und nicht zwei Jahrzehnte später an die große Glocke gehängt, um ein Buch zu promoten. Denn jetzt ist der Eindruck entstanden, es hätte die ganz Band betroffen und sei geradezu exzessiv gewesen. Das ist definitiv nicht der Fall, denn dann hätte ich davon Kenntnis erlangt. Es gilt auch weiterhin: Für Drogen ist bei uns kein Platz.



Euer Peter