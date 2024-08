Fast ein Jahr ist es schon her, dass "Friends"-Star Matthew Perry tot in seiner Villa in Los Angeles gefunden wurde. Schnell war klar: Der Schauspieler war keines natürlichen Todes gestorben, sondern an einer Überdosis Ketamin. Doch woher hatte er das Narkosemittel? Warum konnte er es offenbar ohne ärztliche Aufsicht nehmen? Die Ermittler sind in dem Fall nun ein Stück weiter, der Gerichtsprozess hat begonnen.