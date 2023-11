Der Rapper blickt auf eine bewegte Drogenvergangenheit zurück, die sich auch in zahlreichen Textpassagen seiner Songtexte wiederfindet. Seine Sucht machte er im September 2020 öffentlich. Nach eigener Aussage habe ihm besonders der Konsum von Tilidin , das in der Medizin als starkes Schmerzmittel benutzt wird, extrem abhängig gemacht, erklärte er damals dem Medienmagazin "STRG_F":

Stell dir vor, du gehst in den Urlaub. Du nimmst Kokain mit, du nimmst Gras mit und du nimmst fünf Flaschen Tilidin mit. Wenn das Koks alle ist, ist es dir egal. Auch bei dem Gras. Aber wenn du nur noch eine halbe Flasche Tilidin hast, fährst du sofort nach Hause. So ist es. Weil du ohne nicht kannst.

Der erfolgreichste und zugleich umstrittendeste Rapper Deutschlands scheint jedoch eine Wandlung vollzogen zu haben. Als vierfacher Familienvater, dessen jüngste Tochter gerade mal wenige Monate alt ist, will er die Dinge offenbar anders angehen - und zwar ohne Drogen, erklärt er am Rande seiner Promotion für ein Sneaker-Cleaner-Sortiment in einem Discounter der Bild-Zeitung: "Ich meide Drogen und habe ein kleineres, sicheres Umfeld. Ich trinke kaum Alkohol und konzentriere mich auf meine Musik." Außerdem arbeite er an neuen Songs und plane eine Tour.