Die US-Wahl ist entschieden – Donald Trump wird erneut US-Präsident. Damit ist auch klar: Der Trump-Clan wird "First Family". Wer spielt dabei eine wichtige Rolle und wer eher nicht?

Eine Schlüsselrolle im Familien-Clan spielt Donald Jr., der schon 2020 zeigt, wo er politisch steht: Nach der Trump-Wahlniederlage damals gegen Joe Biden hatte er seinen Vater via Twitter aufgerufen, einen "totalen Krieg" rund um die Wahl zu eröffnen. Auch im Wahlkampf 2024 wirbt er auf X (ehemals Twitter), wo ihm zwölf Millionen Nutzer folgen, sowie in einem Podcast für Trumps rechtspopulistische Agenda.

Der größte Unterschied zum ersten Wahlkampf: Ivanka Trump und ihr Ehemann Jared treten diesmal nicht öffentlich in Erscheinung. Sind sie auf Distanz zu Trump gegangen? Der Republikaner Joe Walsh begründet das im britischen Guardian so: Die beiden seien - im Gegensatz zu Donald Trump Jr., Eric Trump und dessen Frau Lara - nicht MAGA (Make America Great Again, Donald Trumps Slogan):