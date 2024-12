Don Johnson hat nicht nur als Sonny in Miami Vice die Herzen im Sturm erobert, sondern auch als Sänger die Bühne gerockt. Schon als Kind sang Johnson im Kinderchor, versuchte sich Mitte der 70er-Jahre dann als Country-Sänger, als er den Titelsong "Wait For Me" für seinen ersten Film selbst einsang. Der Song floppte allerdings, ebenso wie der Film.



In den 80er-Jahren sollte Don Johnson dann aber auch mit seiner Musik richtig durchstarten. 1986 veröffentlichte er sein Debütalbum "Heartbeat" - die gleichnamige Single wurde ein internationaler Top-10-Erfolg.



Die nächsten Jahre sang er ein Duett mit Barbra Streisand und brachte mit seiner Cover-Version des Aaron-Neville-Klassikers "Tell It Like It Is" seinen größten musikalischen Erfolg zustande.