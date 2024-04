Besonders kritisch: In dem Video sind unter anderem Propagandavideos der Hamas und Ausschnitte des Nachrichtensenders Al-Jazeera zu sehen, der vom katarischen Königshaus finanziert wird. Das Ganze unterlegt Hallervorden mit einem Gedicht.



Über einen Vater aus Gaza, dessen Kind getötet wurde, sagt Hallervorden: "Soll ich diesem Vater empfehlen, so cool wie ein Talkgast zu sein, sich bloß in keinem Wort zu verfehlen, das antisemitisch erscheint?"



Hallervorden kritisiert auch die Waffenlieferungen an Israel - und fragt: "Und das soll kein Völkermord sein?"