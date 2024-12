Radikale Gewichtsveränderungen scheinen für Devid Striesow kein Problem zu sein. Um zuzunehmen, müsse man Mandelshakes, gute Fette und viele Kohlenhydrate zu sich nehmen. Für den Kinofilm "Ich bin dann mal weg", in dem er Hape Kerkeling spielt, hat Devid Striesow nach eigenen Angaben zehn Kilo zugenommen. Aber es geht auch umgekehrt: Für den Film "Drei" von Tom Tykwer musste er 21 Kilo abnehmen. Und jetzt, nach Abschluss der Dreharbeiten zum Bach-Film, hat er schon wieder 17 Kilo abgenommen. Aber so ganz einfach fällt es ihm dann doch nicht, wieder von den Kilos herunterzukommen.

"BACH – Ein Weihnachtswunder" erzählt von den schwierigen Bedingungen, unter denen Bachs zweieinhalb Stunden langes "Weihnachtsoratorium" entstand.



An der Seite von Devid Striesow spielt unter anderem Verena Altenberger, die als Bachs zweite Ehefrau Anna Magdalena die Familie zusammenhält.



Devid Striesows Sohn Ludwig Simon, der aus seiner Bezeihung mit der Schauspielerin Maria Simon stammt, schlüpft in die Rolle von Bachs Sohn Emanuel.



Zu sehen ist "BACH – Ein Weihnachtswunder" am Mittwoch, 18. Dezember, um 20.15 Uhr, im Ersten sowie bereits jetzt in der ARD Mediathek.