Was Manuel und Anika Neuer eint: ihr Sportsgeist. Anika ist erfolgreiche Handballerin (ESV 1927 Regensburg) und wuchs in einer sehr sportaffinen Familie auf. Ihr älterer Bruder Christopher Bissel spielt in der Handball-Bundesliga beim HC Erlangen. Auch ihre Eltern sind in dem Verein aktiv: Ihr Vater als Aufsichtsratsvorsitzender, ihre Mutter arbeitet in der Geschäftsstelle.



Neben ihrer Sportkarriere studierte Anika Modemanagement an der LDT Akademie Fashion, ist also studierte Textilbetriebswirtin.



Laut ihrem Linkdin-Profil arbeitet sie seit 2022 als Assistentin für die Dirndl-Designerin Kinga Mathe in Gmund am Tegernsee