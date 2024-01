Gérard Depardieu ist in Teilen der Schweiz vom Bildschirm verschwunden: Der öffentlich-rechtliche Sender Radio Television Suisse (RTS) strahlt bis auf Weiteres keine Filme mehr mit ihm aus - zumindest die Filme, in den Depardieu eine Hauptrolle spielt.



Hintergrund: Depardieu war zuletzt wegen schockierender Äußerungen in einer TV-Dokumentation in die Schlagzeilen geraten. Darin war Depardieu zu sehen, wie er auf einer Drehreise in Nordkorea sexistische Kommentare gegenüber seiner Übersetzerin macht. "Ich wiege 124 Kilo, mit Erektion 126", sagte er unter anderem. Über ein etwa zehn Jahre altes Mädchen auf einem Pferd sagte er: "Wenn es galoppiert, dann bekommt sie einen Orgasmus."



Ein Sprecher des Schweizer Senders RTS bestätigte, dass die Entscheidung gegen die Depardieu-Filme nach den jüngsten Enthüllungen gefallen sei. Es gehe darum, dass sich das Publikum durch den Schauspieler mehrheitlich verletzt fühlen könnte.

Einen Ausflug in den Yellowstone Nationalpark muss Pierce Brosnan jetzt vor Gericht verantworten. Der Schauspieler wurde im US-Bundesstaat Wyoming angezeigt, weil er geschützte Thermalgebiete des Nationalparks betreten haben soll. Das geht aus Gerichtsdokumenten vor, die dem Magazin "People" vorliegen.



Demnach soll er am 1. November "in allen Thermalgebieten und im Yellowstone Canyon, die auf Wanderwege beschränkt sind" abseits der erlaubten Wege unterwegs gewesen sein und damit "gegen Sperrungen und Nutzungsbeschränkungen" verstoßen haben. Laut Akte erhielt der Schauspieler zwei Vorladungen - beide eingestuft als Bagatelldelikte.

In den Mammoth Terraces, in dem Brosnan unterwegs gewesen sein soll, können Thermalphänomene wie heiße Quellen, Geysire und Travertinterrassen beobachtet werden. Der Nationalpark selbst warnt auf seiner Website davor, die heißen Quellen zu besuchen. Demnach sind bereits mehr als 20 Menschen nach Stürzen in die Becken tödlichen Verletzungen erlegen. Die heißen Quellen können nicht nur eine Temperatur bis zu 160 Grad annehmen, sondern auch extrem säurehaltig sein.



Pierce Brosnan haben die Warnungen offenbar nicht abgehalten. Der Schauspieler muss nun also am 23. Januar vor Gericht erscheinen.