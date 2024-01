Die AfD war ein großes Thema auf den Demonstrationen, genauer gesagt: die breite Ablehnung der Partei. Das machten viele Plakate und Schilder deutlich. Auf einem in Leipzig stand ein Zitat von Kurt Krömer: "'Heil Höcke' hört sich echt Schei*e an".



Schon vor den Protesten am vergangenen Wochenende hatte der Comedian seine Antipathie gegenüber dem Fraktionsvorsitzenden der AfD in Thüringen zum Ausdruck gebracht. "Nur weil Björn Höcke auf Grund seines Schrumpfpimmels Komplexe hat, muss das ja jetzt nicht ein ganzes Land ausbaden", schrieb Krömer am 12. Januar bei Instagram. Zum Schild-Träger in Leipzig am Sonntag postete er: "Kuss nach Leipzig. Love Habibis".