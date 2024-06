Schwelgen in der Luxus-Mode der Siebzigerjahre, Nachtclubs, viel Ehrgeiz und ein Blick auf die Einsamkeit des späteren Weltstars - das ist "Becoming Karl Lagerfeld": In der neuen Streaming-Serie über das Leben des legendären Designers verkörpert Daniel Brühl den jungen Karl Lagerfeld.



Die sechsteilige Mini-Serie über den Modezar, der 2019 in Neuilly-sur-Seine bei Paris starb, ist ab 7. Juni auf Disney+ zu sehen.

"Ich bin ein Hochstapler - wie Karl Lagerfeld!"

Der teils in Spanien aufgewachsene Daniel Brühl spricht mehrere Sprachen fließend und spielt die Rolle zum großen Teil auf Französisch - mais oui!



Dass er sich dabei am Anfang vielleicht ein bisschen übernommen hat, gibt der Schauspieler im Gespräch mit BRISANT lachend zu: "Ich bin ja auch ein kleiner Hochstapler wie Karl Lagerfeld, am Anfang hab ich gesagt: kein Problem!" Doch beim ersten Treffen mit seinen internationalen Schauspielkollegen habe er gemerkt, dass er das wohl "noch ein bisschen polieren" müsse.

Bildrechte: picture alliance/dpa/MAXPPP | Sebastien Botella

Schafe als Fans?

Und das tat er - beobachtet von Schafen und einem Esel: Auf seinem Landgrundstück in Spanien, wo Daniel Brühl zeitweise mit Frau und Kindern lebt, übte er seinen Text, sprach Französisch, während ihn die Tiere offenbar bewundernd zuschauten: "Sie mochten es, ich habe es eindeutig gesehen!", erinnert sich der 45-Jährige an die Vorbereitungszeit für "Becoming Karl Lagerfeld"

Bildrechte: picture alliance/dpa | Carsten Koall

Sechsteiler über den Aufstieg Lagerfelds

Die in Frankreich, Monaco und Italien gedrehte Serie zeichnet in sechs Folgen den Aufstieg des Designers in der Pariser Modewelt der Siebzigerjahre nach, zeigt Begegnungen und Rivalitäten mit Ikonen wie Yves Saint Laurent, Marlene Dietrich, Andy Warhol oder Paloma Picasso.



Der Arbeitstitel der Serie lautete entsprechend der 2019 veröffentlichten Buchvorlage von Journalistin Raphaëlle Bacqué "Kaiser Karl".