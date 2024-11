Cool, lässig, mit einem Hauch von Rock´n´Roll und dabei trotzdem immer Gentleman. So trifft BRISANT den Måneskin-Frontmann Damiano David. Der Sänger kommt allein, denn so will er in der nächsten Zeit Musik machen: Solo. Das Album ist noch in Arbeit, aber auf zwei Songs dürfen sich die Fans jetzt schon freuen.