"Ich bin im Kopfball stark, ich schieße direkte Freistöße gut, ich treffe mit beiden Füßen, ich bin schnell, ich bin stark und ich springe hoch. [...] Ich bin der Beste der Geschichte. Punkt." An Selbstbewusstsein mangelt es Fußball-Star Cristiano Ronaldo auf jeden Fall nicht. Das belegen zumindest auch seine sportlichen Erfolge. Seine Karriere startete allerdings mit einem nicht so schmeichelhaften Namen.

Kinder können so grausam sein. Vor Sticheleien war auch Überflieger Cristiano Ronaldo nicht gefeit. Das erzählte Ricardo Santos, ein ehemaliger Mitspieler aus der Jugendzeit, der Nachrichtenagentur "Reuters" . Er plauderte 2017 aus dem Nähkästchen und verriet den doch sehr fiesen Spitznamen, den sie Ronaldo als Kind verpassten - "Heulsuse" - und wie es dazu kam:

Er wollte schon damals immer unbedingt gewinnen, so wie heute auch. Wenn die anderen Kinder ihm dann nicht den Ball gaben und die Mannschaft verloren hatte, fing er immer an zu weinen.

1997 wechselte Ronaldo mit 12 Jahren an die Akademie von Sporting Lissabon. Intime Einblicke aus dieser Zeit lieferte José Semedo, sein damaliger Zimmermitbewohner und bester Freund in seinem Buch "Win The Day".



Neben dem täglichen Training stand auch Schulbildung auf dem Programm. Das war für Cristiano Ronaldo aber eher optional. "Wir werden ohnehin Fußballer, wir brauchen keine Schule", soll er laut Semedo gesagt haben. Im Unterricht sei er immer erst gegen zehn Uhr Vormittags erschienen.



Das war allerdings nicht der Grund, warum er von der Schule flog. Er hatte einen Stuhl nach einem Lehrer geworfen, weil er sich "nicht respektiert" fühlte. Danach konzentrierte er sich voll und ganz auf seine Fußballkarriere. Hat ja zum Glück ganz gut funktioniert.