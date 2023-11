Es sollte ein Mega-Prozess werden, doch kurz nachdem Shakira das Gerichtsgebäude in Barcelona betreten hatte, verlässt die Sängerin es bereits wieder - und zwar mit einer Eingigung in der Tasche.



Die Kolumbianerin habe sich im Zuge der Vereinbarung schuldig bekannt und der Zahlung einer Geldstrafe zugestimmt, erklärte der Vorsitzende Richter. Shakira wird demnach zu drei Jahren Haft auf Bewährung und einer Geldstrafe von 7,3 Millionen Euro verurteilt.



Da ist der Superstar wohl mit einem blauen Auge davongekommen, denn es hätte durchaus ernst werden können. Acht Jahre Haft hatte die Staatsanwaltschaft unter anderem gefordert. Der Vorwurf: millionenschwerer Steuerbetrug. Zwischen 2012 bis 2014 soll der kolumbianische Weltstar 14,5 Millionen Euro mithilfe einer Reihe von Firmen in Steuer-Oasen am spanischen Fiskus vorbeigeschleust haben soll.