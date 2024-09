Sean "Diddy" Combs sieht sich seit Monaten mit Vorwürfen sexueller Gewalt konfrontiert. Im Frühjahr dieses Jahres wurden seine Häuser von US-Ermittlern durchsucht, nun wurde der Rapper und Produzent festgenommen und angeklagt. Die Festnahme sei am Montagabend (16.09.) in New York City erfolgt, teilte die Bundesanwaltschaft mit. Die konkreten Anklagepunkte: Menschenhandel zu sexuellen Zwecken und organisierte Kriminalität.