Sean "Diddy" Combs sieht sich seit Monaten mit Vorwürfen sexueller Gewalt konfrontiert. Im Frühjahr dieses Jahres wurden seine Häuser von US-Ermittlern durchsucht, nun wurde der Rapper und Produzent festgenommen. Die Festnahme sei am Montagabend (16.09.) in New York City erfolgt, teilte die Bundesanwaltschaft mit. Warum genau Diddy festgenommen wurde, soll am Dienstag (17.09.) bekannt gegeben werden.