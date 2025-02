Rund eineinhalb Jahre nach dem Kuss-Skandal bei der Fußball-WM der Frauen hat in Spanien der Prozess gegen den früheren Verbandschef Luis Rubiales begonnen. Ihm wird sexuelle Aggression und Nötigung vorgeworfen. Am ersten Verhandlungstag sagte das mutmaßliche Opfer, die Spielerin Jennifer Hermoso, aus.

Die Stürmerin bekräftigte vor dem Staatsgerichtshof in Madrid am Montag (03. Februar), dass sie damals bei der Siegerehrung in Sydney von Luis Rubiales gegen ihren Willen auf den Mund geküsst worden sei.