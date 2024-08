Der vor allem aus der Serie "4 Blocks" bekannte Schauspieler sitzt nämlich bereits in Haft: Am Montag (05. August) hat er eine erste Strafe angetreten. Hintergrund ist ein Urteil aus dem Jahr 2022 wegen Verkehrsdelikten. Damals ging es um 33 Fälle, in denen Ramadan ohne Fahrerlaubnis am Steuer erwischt worden war.



Diese Strafe von zehn Monaten war zunächst auf Bewährung ausgesetzt worden - wurde dann aber widerrufen, weil eine Geldauflage von 20.000 Euro nicht vollständig innerhalb einer Frist gezahlt wurde.