In der Serie "4 Blocks" spielt Kida Khodr Ramadan das Oberhaupt eines arabischstämmigen Clans in Berlin. Mord, Gewalt, Drogendeals - und ständig die Polizei im Nacken. Privat ist Ramadan ein ganz anderes Kaliber, wie er in Interviews immer wieder betont. Aber ganz ohne Ärger mit der Staatsmacht kommt der 47-Jährige offenbar auch nicht durchs Leben. Aktuell droht im sogar eine Gefängnisstrafe.