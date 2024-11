Hat der stets gut gelaunt auftretende Wontorra, der seit über 40 Jahren als Sportmoderator ein bekanntes Fernsehgesicht ist, in Wirklichkeit vielleicht eine kriminelle Ader?



Eher nicht: Bei der Verhaftung ging es um ein Monate zurückliegendes Verkehrsdelikt, in das der Sport-Experte verwickelt gewesen sein soll. Weil er in Spanien ein Promi-Golfturnier organisierte, habe ihn die polizeiliche Vorladung wohl nicht erreicht, berichtete die Bild-Zeitung.