Schon dreimal hat sich ein Gericht mit den Gewaltvorwürfen von Jérôme Boatengs Ex-Freundin gegen den Fußballprofi befasst. Der Prozess befindet sich aktuell in einer neuen Runde. Die Beweisaufnahme ist mittlerweile abgeschlossen, die Schlussplädoyers wurden gehalten.

Millionenstrafe für Boateng gefordert

Am Freitag (12.07) forderte die Staatsanwaltschaft in ihrem Schlussplädoyer: Boateng solle wegen gefährlicher Körperverletzung in Tateinheit mit Beleidigung zu einer Geldstrafe von 160 Tagessätzen zu jeweils 7000 Euro verurteilt werden. Dies ergibt insgesamt 1,12 Millionen Euro.



Boatengs Verteidigung forderte höchstens eine "moderate Geldstrafe" wegen fahrlässiger Körperverletzung oder die Einstellung des Verfahrens gegen eine Geldauflage. Die Höhe stellte Boatengs Anwalt ins Ermessen des Gerichts.



Das Urteil wollte die Vorsitzende Richterin am Freitag noch nicht verkünden. Es wird für kommenden Freitag (19.07) erwartet.

Boateng wehrt sich gegen Vorwürfe

Am 14. Juni fand der Auftakt eines neuen Hauptverfahrens gegen den 35-Jährigen vor dem Landgericht München I statt. Boateng erschien selbst und stritt die gegen ihn erhobenen Vorwürfe entschieden ab.

"Nicht ich bin es, der sich nicht unter Kontrolle hat und mit Gewalt auf Streitereien in unserer Beziehung reagierte. Ich werde allenfalls laut und verteidige mich, wenn ich angegriffen werde", so der frühere deutsche Nationalspieler in einer Erklärung, die er vor Gericht verlas.

Bildrechte: IMAGO / Sven Simon

Ex-Freundin spricht von Gewalt

Seine Ex-Freundin, die Mutter der gemeinsamen Zwillinge, und die Staatsanwaltschaft werfen Boateng Körperverletzung vor. Er habe sie mit einem Windlicht und einer Kühltasche beworfen und sie später geschlagen. Das bestreitet Boateng. Sie habe ihn damals im Karibik-Urlaub 2018 angegriffen. Er habe sich nur gewehrt, sie weggeschubst und dabei verletzt.



Das tue ihm leid und er habe sich dafür auch schon entschuldigt. "Das, was sie daraus allerdings gemacht hat, entbehrt jeglicher Grundlage und hat nahezu alles um mich, um uns herum zerstört", sagte Boateng und sprach von einem "seit Jahren andauernden Albtraum".



Vor Beginn des ersten Verhandlungstages war der Versuch der Vorsitzenden Richterin Susanne Hemmerich gescheitert, Verteidigung und Staatsanwaltschaft zu einem sogenannten Deal zu bewegen. "Ich mache diesen Beruf inzwischen seit 40 Jahren", hatte sie gesagt. Und noch nie habe sie "eine so umfangreiche mediale Vorverurteilung des Angeklagten" erlebt. Staatsanwaltschaft und Nebenklage lehnten den Verständigungsversuch ab, was bedeutet, dass Boateng sich dem vollständigen Verfahren stellen muss.

Bildrechte: IMAGO / Sven Simon

Neuer Prozess nach Aufhebung des Urteils

Der neue Prozess findet statt, weil das Bayerische Oberste Landesgericht im September 2023 eine Verurteilung Boatengs aus dem Jahr 2022 wegen Verfahrensfehlern aufgehoben hatte, nachdem sowohl die Boateng-Seite als auch Staatsanwaltschaft und Nebenklage in Revision gegangen waren.



Die Folge: Das Verfahren wurde an das Landgericht München I verwiesen und wird dort nun komplett neu aufgerollt.



Die zentralen Fragen des jahrelangen Verfahrens: Hat der frühere Fußball-Star seine damalige Lebensgefährtin attackiert und beleidigt? Oder hat die Frau sich das alles im Streit um die Kinder ausgedacht?



Um Antworten zu finden, sind sechs Prozesstage angesetzt - mehr als zuvor. Das Urteil könnte nach Angaben des Gerichts am 19. Juli fallen.

Bildrechte: IMAGO / sportphoto24

Jahrelanger Rechtsstreit für Boateng