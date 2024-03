Schon dreimal hat sich ein Gericht mit den Gewaltvorwürfen von Jerome Boatengs Ex-Freundin gegen den Fußballprofi befasst. Nun geht der Prozess in die nächste Runde. Am 14. Juni soll ein neues Hauptverfahren gegen den 35-Jährigen vor dem Landgericht München I beginnen. Das bestätigte ein Gerichtssprecher der Deutschen Presse-Agentur.

Der neue Prozess findet statt, weil das Bayerische Oberste Landesgericht im September 2023 die Verurteilung Boatengs aus dem Jahr 2022 wegen Verfahrensfehlern aufgehoben hatte, nachdem sowohl die Boateng-Seite als auch Staatsanwaltschaft und Nebenklage in Revision gegangen waren.



Die Folge: Das Verfahren wurde an das Landgericht München I verwiesen und wird dort nun komplett neu aufgerollt.



Die zentralen Fragen des jahrelangen Verfahrens: Hat der frühere Fußball-Star seine damalige Lebensgefährtin attackiert und beleidigt? Oder hat die Frau sich das alles ausgedacht im Streit um die Kinder?



Um Antworten zu finden, sind sechs Prozesstage angesetzt - mehr als zuvor. Das Urteil könnte nach Angaben des Gerichts bereits am 19. Juli fallen.