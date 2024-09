Im Prozess um einen skurrilen Vorfall mit einer Kettensäge am Starnberger See hat das Landgericht München II den Ex-Nationaltorwart Jens Lehmann zu einer Geldstrafe von 135.000 Euro verurteilt. Es verhängte 150 Tagessätze zu je 900 Euro wegen Sachbeschädigung und versuchten Betrugs in zwei Fällen.

Jens Lehmann akzeptiert den Schuldspruch

Bereits im Dezember 2023 verurteilte das Amtsgericht Starnberg Jens Lehmann wegen Sachbeschädigung, Beleidigung und versuchten Betrugs noch zu einer höheren Strafe. Es setzte damals 210 Tagessätze zu je 2000 Euro an, also insgesamt 420.000 Euro.



Gegen das Urteil legten sowohl der frühere Fußballer als auch die Staatsanwaltschaft Berufung ein.



Im Berufungsprozess am Freitag (27.09.) ist nun schon am ersten von vier angesetzten Verhandlungstagen ein Urteil gefallen, da Jens Lehmann und die Staatsanwaltschaft sich verständigen konnten.



Der frühere Torhüter hat den Schuldspruch angenommen.

Bildrechte: picture alliance/dpa | Sven Hoppe

Dachbalken angesägt und Zeche geprellt