Im Prozess gegen Jens Lehmann ist heute (22.12.) ein Urteil gefallen. Das Amtsgericht Starnberg verhängte eine Geldstrafe von 210 Tagessätzen zu je 2.000 Euro - also insgesamt 420.000 Euro - wegen Sachbeschädigung, Beleidigung und versuchten Betrugs. Jens Lehmann habe sich "durchgängig als Opfer der Justiz" inszeniert, so Richterin Tanja Walter. Er sei "jedoch nicht Opfer, er ist Täter" und habe vor Gericht "hanebüchene Geschichten" zu seiner Verteidigung vorgebracht.

Im Zentrum des Prozesses gegen den früheren Nationaltorwart stand ein skurriler Nachbarschaftsstreit. Die Frage: Ging der 54-Jährige im Juli 2022 mit einer Kettensäge in die neu gebaute Garage seines Nachbarn, um einen Balken zu zersägen? Es gebe "keinen Zweifel" daran, dass die Vorwürfe gegen den WM-Helden von 2006 zutreffen, so Staatsanwalt Stefan Kreutzer. Jens Lehmann habe seinem Nachbarn "schlicht und ergreifend eins auswischen" wollen. "Mit der Kettensäge in den Händen werden Helden zu Legenden", sagte der Staatsanwalt vor dem Amtsgericht.

Alles falsche Verdächtigungen und Rufmord, so Jens Lehmann.



Allerdings räumte er am ersten Prozesstag (08.12.) selbst ein, die Garage mit der Kettensäge in der Hand betreten zu haben. Danach habe er Erinnerungslücken. Blöd für Lehmann: Es gab eindeutige Überwachungsbilder, die den Ex-Fußballer überführten.



"Der Einzige, der sich rufschädigend seiner eigenen Person gegenüber verhalten hat, ist der Angeklagte selbst", so das Knallhart-Urteil von Richterin Tanja Walter.