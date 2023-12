Im Prozess gegen Jens Lehmann wird heute (22.12.) vor dem Amtsgericht Starnberg ein Urteil erwartet.



Im Zentrum der Vorwürfe gegen den früheren Nationaltorwart steht ein skurriler Nachbarschaftsstreit.

Bildrechte: picture alliance/dpa | Sven Hoppe

Kettensägen-Attacke am Starnberger See

Die Frage: Ging der 54-Jährige im Juli 2022 mit einer Kettensäge in die neu gebaute Garage seines Nachbarn, um einen Balken zu zersägen?



Tatsächlich hatte Jens Lehmann am ersten Prozesstag (08.12.) eingeräumt, die Garage mit der Kettensäge in der Hand betreten zu haben, bestritt aber, den Dachbalken angesägt zu haben. Dagegen sprechen allerdings Aufnahmen einer Überwachungskamera.

Bildrechte: picture alliance/dpa | Peter Kneffel

Jens Lehmann hinter Gittern?

Die Staatsanwaltschaft fordert eine Freiheitsstrafe von zehn Monaten auf Bewährung. Außerdem soll Jens Lehmann 216.000 Euro an die Staatskasse zahlen.



Es gebe "keinen Zweifel" daran, dass die Vorwürfe gegen den WM-Helden von 2006 zutreffen, so Staatsanwalt Stefan Kreutzer. Jens Lehmann habe seinem Nachbarn "schlicht und ergreifend eins auswischen" wollen.



"Mit der Kettensäge in den Händen werden Helden zu Legenden", sagte Staatsanwalt Stefan Kreutzer vor dem Amtsgericht.



...oder sie landeten vor Gericht.

