Der frühere Torwart Jens Lehmann muss vor das Amtsgericht Starnberg. Eineinhalb Jahre nach der Attacke mit einer Kettensäge teilte das Gericht nun mit, dass eine Hauptverhandlung gegen ein "ehemaliges Mitglied der deutschen Fußballnationalmannschaft" am 8. Dezember starten soll.



Ein weiterer Verhandlungstermin steht für den 22. Dezember an - ein Urteil könnte also noch vor Weihnachten zu erwarten sein. Zwölf Zeugen wurden zu Gericht geladen.



Lehmanns Anwalt wollte sich bisher nicht zu dem anstehenden Prozess äußern - er kündigte jedoch eine Stellungnahme im Gerichtssaal zum Beginn des Prozesses an.



Im Sommer 2023 hatte die Staatsanwaltschaft Anklage unter anderem wegen Sachbeschädigung gegen den ehemaligen Fußballer erhoben, die nun zu einer Hauptverhandlung zugelassen wurde. Bis zum Abschluss des Verfahrens gilt die Unschuldsvermutung.