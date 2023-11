Der erste Prozesstag begann um 9 Uhr am Landgericht Leipzig. Gil Ofarim musste selbst erscheinen - und das tat er: Der Sänger und Schauspieler aus München trug eine schwere Lederjacke, über seinem Hemd hing an einer silbernen Kette der Davidstern. Erstmals seit zwei Jahren traf der jüdische Sänger dabei auch auf den von ihm beschuldigten Hotelangestellten. Dieser tritt als Nebenkläger auf und ist zudem als erster von 27 Zeugen geladen. Das Gericht hat bis zum 7. Dezember zehn Verhandlungstage angesetzt. Gil Ofarim hatte vor gut zwei Jahren schwere Antisemitismusvorwürfe gegen einen Mitarbeiter eines Leipziger Hotels erhoben. Die Staatsanwaltschaft glaubte ihm aber nicht und es kam nach umfangreichen Ermittlungen zur Anklage gegen den 41-Jährigen. Das Ermittlungsverfahren gegen den Hotelmitarbeiter wurde eingestellt.

Kurz nach Prozessbeginn wurde die Anklage gegen Gil Ofarim verlesen. Darin wirft die Staatsanwaltschaft dem 41-Jährigen unter anderem falsche Verdächtigung und Verleumdung vor. Laut Anklage hatte der Musiker vor mehr als zwei Jahren in einem viral gegangenen Video geschildert, dass ein Mitarbeiter eines Leipziger Hotels ihn aufgefordert habe, seine Kette mit Davidstern abzunehmen, damit er einchecken könne. Zuvor hatte sich der Musiker über die Bevorzugung von Gästen beschwert, die hinter ihm in der Warteschlange gestanden hätten. "Das entspricht nicht der Wahrheit", sagte Staatsanwalt Andreas Ricken. Der Angeklagte habe den Mitarbeiter zu Unrecht als Antisemiten dargestellt. Nach Angaben der Anklagebehörde sei beim Einchecken der Davidstern unter dem Hemd des Musikers gar nicht zu erkennen gewesen. Erst bei der Videoaufnahme habe Gil Ofarim den Stern sichtbar gemacht. Während der Anklageverlesung wirkte der Sänger hochkonzentriert, schrieb mit, runzelte die Stirn bei einigen Vorwürfen und nickte, als der Staatsanwalt den Inhalt seiner Videos wiedergab.

Nach dem Verlesen der Anklageschrift äußerte sich Rechtsanwalt Alexander Stevens zu den Vorwürfen. Bei dem Fall handle es sich um einen "klassischen Fall von Aussage gegen Aussage". Sei während des Vorfalls vor gut zwei Jahren ein diskriminierendes Wort gefallen, so sei sein Mandant freizusprechen, betonte der der Verteidiger von Gil Ofarim. Möglich sei außerdem, dass es sich bei dem Fall um ein Missverständnis oder schlechten Humor handele - oder eben doch um eine "antisemitische Anspielung", so der Anwalt weiter. Für die Gesellschaft sei es wichtig, dass das Gericht die Wahrheit ermittle. Außerdem betonte der Rechtsanwalt, es gehe "nicht um den Stern, sondern um die Diskriminierungserfahrung". Mobbing und Diskriminierung seien - besonders für Opfer - schwer nachzuweisen.

Ursprünglich wollte Gil Ofarim selbst zu den Vorwürfen der Staatsanwaltschaft Stellung nehmen. Da der Verteidigung aber noch einige Akten fehlten, verzichtete er zunächst auf eine Aussage und überließ das Feld seinen Anwälten. In einer ersten Unterbrechung gegen 11 Uhr versuchte man die fehlenden Akten zu beschaffen. Der Vorsitzende Richter Andreas Stadler zog die Mittagspause vor, man bemühte sich "den Sonderband zu kopieren und einzuscannen." Erst um 14:30 Uhr wurde der Prozess mit der Beweisaufnahme fortgeführt. Der Saal war da schon nicht mehr ganz so gefüllt wie noch am Morgen zu Prozessbeginn. Um 15 Uhr sollte dann der Hotelmitarbeiter als Zeuge sprechen, doch dieser war über das Mikrofon kaum zu verstehen. Das Gericht rief den Techniker und die Hauptsitzung war wieder unterbrochen. Das Tonproblem wurde nach einer halben Stunde behoben und der Zeuge war endlich gut zu hören.

Laut dem dem 35 Jahre alten Hotelmitarbeiter sei es an der Rezeption an dem Abend im Oktober 2021 aufgrund von technischen Problemen zu einer Verzögerung gekommen. Der Angeklagte habe das Hotel als "Scheißladen" bezeichnet, weil andere Gäste angeblich bevorzugt worden seien, sagte der Mitarbeiter. Er habe Ofarim aufgefordert, sich zu entschuldigen und verwehrte ihm das Einchecken.



Er habe sich von Ofarim bedroht gefühlt, als dieser ankündigte, dass er eine schlechte Bewertung zum Hotel ins Netz stellen wolle. Der Sänger sei "in Rage gewesen, es fühlte sich bedrohlich an", sagte der Zeuge.



Gil Ofarim habe sich nach der Auseinandersetzung von der Rezeption entfernt und telefoniert. Im weiteren Verlauf des Abends hatte er ein Video veröffentlicht, in dem er dem Mitarbeiter Antisemitismus vorwarf. Der Schilderung des Musikers zufolge sei er aufgefordert worden, seine Kette mit Davidstern abzunehmen, damit er einchecken könne.



Um 17 Uhr beendet der Vorsitzende die Sitzung. Der Hotelmitarbeiter wird sich den Fragen der Staatsanwaltschaft und der Verteidigung am Mittwoch (08.11.) stellen müssen.