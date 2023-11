Der Musiker und Schauspieler muss sich wegen mutmaßlicher falscher Verdächtigung und Verleumdung verantworten, so das Landgericht Leipzig.



Zudem ließ das Gericht eine weitere Anklage zu. Dabei geht es um den Vorwurf einer falschen Versicherung an Eides statt in zwei Fällen. Einmal geht es um Betrug und einmal um versuchten Betrug. Hintergrund sind zwei Anträge zum Erlass von einstweiligen Verfügungen bei den Landgerichten Köln und Leipzig, mit denen Presseveröffentlichungen untersagt werden sollten.



Vor Beginn des Prozesses bleibt Gil Ofarim beim Vorwurf, er sei in einem Leipziger Hotel antisemitisch angefeindet worden. "Ich weiß, was mir passiert ist. Es ging mir nicht um den Mitarbeiter, sondern um Antisemitismus. Ich bin froh, dass jetzt viel herauskommen wird, was bisher nicht gesagt oder geschrieben worden ist", sagte er der "Welt am Sonntag".



Für Gil Ofarim gilt die Unschuldsvermutung.