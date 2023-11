Bildrechte: picture alliance/dpa | Tobias Hase

Erhöhte Sicherheitsvorkehrungen Anklage wegen Verleumdung: Was zum Prozess gegen Gil Ofarim bekannt ist

Hauptinhalt

03. November 2023, 20:14 Uhr

Mehr als zwei Jahre ist der Abend her. Gil Ofarim berichtet emotional in einem Video über einen angeblichen antisemitischen Vorfall in einem Hotel in Leipzig. Es sorgt deutschlandweit für Schlagzeilen. Die Aufregung ist groß. Doch die Aussagen scheinen sich nicht bestätigen zu lassen. Danach gerät der Musiker selbst unter Druck - ihm wird Verleumdung vorgeworfen. Jetzt startet der Prozess, in einer schwierigen Zeit.