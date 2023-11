Wer bereits Anzeigen erstattet hat, ist der beschuldigte Mitarbeiter. Der Mann schildere den Vorfall mit dem Künstler Gil Ofarim "deutlich abweichend von den Auslassungen des Musikers", sagte Polizeisprecher Olaf Hoppe. Er habe den Künstler wegen Verleumdung angezeigt. Eine zweite Anzeige habe der Hotelangestellte wegen Bedrohung gestellt, weil sich Menschen in den sozialen Netzwerken völlig entfesselt gegenüber dem Hotelpersonal geäußert hätten. Darüber hinaus sei bei der Polizei eine Online-Anzeige eines unbeteiligten Dritten wegen Volksverhetzung eingegangen. Die Staatsanwaltschaft Leipzig und die Kriminalpolizei haben die Ermittlungen aufgenommen. Das letzte Wort ist in dieser Auseinandersetzung also noch nicht gesprochen. Das Leipziger Hotel "The Westin" hat die beiden im Video beschuldigten Mitarbeiter zunächst für die Dauer der Ermittlungen beurlaubt.

Der Musiker Gil Ofarim hatte am Dienstag (5. Oktober) ein Video auf Instagram gepostet, in dem er - sichtlich berührt - einen antisemitischen Vorfall im Leipziger Hotel "The Westin" schildert, der sich am Montagabend ereignet hat.



Aufgrund eines Computer-Problems musste der Musiker sehr lange am Check-in des Hotels warten. Was ihn jedoch verwunderte: Immer wieder wurden andere Gäste vorgelassen. Als er schließlich an der Reihe war und nach dem Grund der Bevorzugung der anderen Gäste fragte, sei er von einem Mitarbeiter aufgefordert worden, seine Kette mit Davidstern abzunehmen. Erst dann dürfe er einchecken.



Was Gil Ofarim außerdem zu schaffen machte: Niemand aus der Schlange der wartenden Gäste half ihm in diesem Moment.