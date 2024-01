Wichtig dabei: Eine Nennung in den Papieren bedeutet nicht, dass diese Personen Teil des Missbrauchsnetzwerks um Epstein waren, sondern nur, dass ihre Namen im Epstein-Zivilprozess fielen. Bill Clinton, bisher im Prozess als "John Doe 36" bezeichnet, hatte Medien zufolge deshalb gegen die Nennung seines Namens keinen Einspruch erhoben. Die nun veröffentlichten Unterlagen enthalten Clintons Namen Dutzende Male, unter anderem in Zeugenaussagen, die ihn in die Nähe der Taten Epsteins rücken. Ebenso häufig und in teils ähnlichem Kontext taucht Prinz Andrew namentlich auf.

Jeffrey Epstein war im Juli 2019 festgenommen worden. Der bis in die höchsten Kreise vernetzte Geschäftsmann soll zahlreiche, auch minderjährige Mädchen sexuell missbraucht und sie anderen Männern zugeführt haben.



Jahrzehntelang soll der Missbrauch zahlreicher Minderjähriger auf Epsteins Anwesen in New York, Florida, Santa Fe und auf den Virgin Islands stattgefunden haben.



Rund einen Monat nach der Festnahme wurde Epstein im Alter von 66 Jahren tot in seiner Zelle gefunden. Selbstmord!



Der Fall hatte weltweit für Aufsehen gesorgt, weil der Unternehmer bis in die höchsten Kreise vernetzt war. Seine Beziehungen zu Prominenten und sein Tod führten zu zahlreichen Gerüchten und Verschwörungstheorien.