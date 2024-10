Neben den Zivilverfahren soll am 5. Mai 2025 auch ein Strafprozess gegen Sean "Diddy" Combs beginnen. Bis dahin bleibe er in Untersuchungshaft, verkündete Richter Arun Subramanian in einer Anhörung am 10. Oktober in New York.



Der 54-Jährige ist angeklagt wegen Sexhandels und anderer schwerer Straftaten. Sean "Diddy" Combs erschien vergangene Woche in brauner Häftlingskleidung im Gerichtssaal, wo er seine Mutter und seine Kinder grüßte, die bei der Anhörung im Publikum saßen.