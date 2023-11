Vor dem New Yorker Bundesgericht werden seit dem 30. Oktober zwei Klagen um Hollywood-Star Robert De Niro und seine ehemalige Assistentin Graham Chase Robinson verhandelt.

Vor Gericht reagiert der 80-Jährige am Dienstag emotional, ruft "Schäm dich!" und "Das ist Blödsinn!" durch den Gerichtssaal.

Seit 2008 hat Robinson für den zweifachen Oscar-Gewinner gearbeitet, war unter anderem die Vizepräsidentin für Produktion und Finanzen in De Niros Firma Canal Productions.



2019 wird sie gekündigt und verklagt. Angeblich habe sie De Niro bestohlen. Unter anderem soll sie Rechnungen mit der Firmenkreditkarte beglichen und fünf Millionen angesammelte Vielfliegermeilen von der Firmenkarte entnommen haben. Zwei Jahre später kontert Robinsons mit ihrer Klage gegen den New Yorker.



In beiden Fällen geht es um Millionen-Beträge. Der Zivilprozess wird voraussichtlich zwei Wochen dauern.