Nun also doch noch ein Happy End für Arnold Schwarzenegger: Die Luxusuhr, die Arnie für einen guten Zweck versteigern wollte und die ihm so viel Ärger mit dem Zoll eingebrockt hat, ist nun tatsächlich versteigert worden - für die irre Summe vom 270.000 Euro (Startgebot lag bei 50.000 Euro). Der Erlös der Auktion soll Klimaprojekten zugutekommen. Ersteigert hat die Uhr übrigens der Unternehmer Clemens Hallmann, Ehemann von Model Barbara Meier .

Arnold Schwarzenegger wurde am Mittwoch (17.1.) nach seiner Landung am Münchner Flughafen von Zollfahndern gestoppt. Das Problem: Die teure Uhr war weder angemeldet noch verzollt oder versteuert. Ein Fauxpaus, den man dem Ex-Terminator nicht durchgehen ließ - Promistatus hin oder her.