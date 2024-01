Zoll stoppt Arnold Schwarzenegger am Flughafen München wegen Luxusuhr

Halt, hier stimmt was nicht: Arnold Schwarzenegger wurde nach seiner Landung am Münchner Flughafen von Zollfahndern gestoppt. Sein Vergehen: Die teure Uhr war weder angemeldet noch verzollt oder versteuert. Ein Fauxpaus, den man dem Ex-Terminator nicht durchgehen ließ - Promistatus hin oder her.