Mit ihrem durchdringenden Blick eroberte sie als Jungstar erst das Publikum in der DDR, dann das gesamtdeutsche. Corinna Harfouch - ein Schauspielstar in Ost und West. Seit mehr als vier Jahrzehnten gehört sie zu den prägenden deutschen Theater- und Filmschauspielerinnen. Heute wird die Eiskönigin mit dem weichen Kern 70 Jahre alt.



Ob die Tragikomödie "Lara" oder die Kinderbuchverfilmung "Bibi Blocksberg": Corinna Harfouch hat bereits in mehr als 120 Filmen und Serien mitgewirkt. Aktuell flimmert ihr neuestes Werk "Die Ironie des Sterbens" über die deutschen Kinoleinwände. Darin spielt sie an der Seite von Uwe Ochsenknecht und Emilia Schüle eine unheilbar an Krebs erkrankte Frau, die sich im Angesicht des Todes noch einmal in ihren Ex-Mann verliebt. Tiefgründig, schmerzhaft und doch voller Hoffnung.



Zum 70. Geburtstag eine Würdigung in zehn Filmen und Serien: