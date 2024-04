Das Coachella Festival in Kalifornien zählt zu den größten Musikfestivals der Welt und geht am kommenden Wochenende vom 19. bis 21. April in die nächste Runde.



Erwartet wird wieder ein Ansturm an Stars und Fans - und eine große Anzahl an Künstlern auf der Bühne. Die Ticketpreise für das dreitägige Festival in Indio im US-Bundesstaat Kalifornien starten bei 499 US-Dollar.