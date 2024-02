Die kanadische Sängerin feierte ihren großen internationalen Durchbruch mit dem Titelsong zum Disney-Zeichentrickfilm "Die Schöne und das Biest" im Jahr 1992. Gemeinsam mit Peabo Bryson sang sie den Hit, der nicht nur in den USA ein Bestseller wurde. Auch in Großbritannien landete das Lied in den Top-10.

Nur einige Jahre nach ihrem Durchbruch gelang Céline Dion ein echter Welthit! Die Sängerin berührte mit ihrer Ballade "My Heart Will Go On" unzählige Herzen - sie wurde mehr als zehn Millionen Mal verkauft. Die Kanadierin steht 1998 mit dem Song wochenlang an der Spitze der Charts - und bekommt für den besten Filmsong den Oscar und den Golden Globe verliehen.