In der Netflix-Doku "Beckham" stilisierte sich Fußball-Star David Beckham als liebender Ehemann und Familienvater. Das schmeckt seiner vermeintlichen Ex-Affäre Rebecca Loos gar nicht. Sie packt jetzt aus und findet: "David muss Verantwortung übernehmen."

Bildrechte: dpa

Ihr Vorwurf: David stellte sich in der Doku als Opfer und sie als Lügnerin dar. "Als hätte ich mir die Geschichten ausgedacht."



Sie behauptet jetzt sogar: Sie war nicht David Beckhams einzige Affäre. Mit der "Daily Maily" sprach sie über eine pikante Szene, die sich zu Davids Madrid-Zeiten abgespielt haben soll.



Sie erinnert sich, wie der ehemalige Fußballprofi eines Nachts mit einem spanischen Model flirtete. Plötzlich rief Victoria an und wollte ihren Mann sprechen. Rebecca kam dieser Bitte nach, suchte David Beckham und erwischte ihn in flagranti. Zur selben Zeit hatte Rebecca selbst ein Verhältnis mit David Beckham: "Ich war außer mir vor Wut, schaute ihn nur an, gab ihm das Telefon und sagte: 'Deine Frau'...".

Bildrechte: Dehli News

21.10.23 | Meryl Streep trennt sich von ihrem Mann

Oha, schon wieder eine Trennung in Hollywood: Meryl Streep (74) und ihr Ehemann, der Künstler Don Gummer (76), sind getrennt - und das schon eine ganze Weile. Das Paar sei bereits vor mehr als sechs Jahren auseinandergegangen, hieß es in einer Mitteilung von einem Sprecher von Streep. "Sie werden sich immer umeinander kümmern, haben sich aber entschieden, ihre Leben unabhängig voneinander zu leben."



Streep und Gummer hatten 1978 geheiratet und haben vier gemeinsame Kinder.

Bildrechte: picture alliance/AP Images | Matt Sayles

18.10.23 | Alec Baldwin bald vor Gericht?

Zwei Jahre nach dem Tod einer Kamerafrau durch einen Schuss am Set des Westerns "Rust" könnte der Vorfall für Alec Baldwin doch noch ein juristisches Nachspiel haben.



Die Staatsanwaltschaft in New Mexico will ein neues Strafverfahren gegen den 65-Jährigen. Nach umfangreichen Untersuchungen seien neue Fakten ans Licht gekommen, schrieben die Sonderermittler. Welche Fakten das sind, ist nicht bekannt.



Bei den Dreharbeiten war die Kamerafrau Halyna Hutchins tödlich verletzt worden. Baldwin hatte bei der Probe für eine Szene eine Waffe bedient, als sich ein Schuss löste. In dem Colt steckte eine echte Kugel. Es ist unklar, wie die scharfe Munition ans Set gelangte.



Baldwin und die Waffenmeisterin Hannah Gutierrez-Reed waren im Januar 2023 wegen fahrlässiger Tötung angeklagt worden, im April wurde die Anklage gegen Baldwin fallen gelassen. Gutierrez-Reed steht weiter vor Gericht, der Prozess gegen sie ist für 2024 geplant. Beide haben die Schuld an dem Unfall von sich gewiesen.

Bildrechte: dpa

16.10.23 | Drohen Ronaldo im Iran 99 Peitschenhiebe?

Superstar Cristiano Ronaldo war unlängst mit seinem Klub al-Nassr FC (Saudi-Arabien) im Iran unterwegs. Dort traf er auch die iranische Malerin Fatemeh Hamami. Pikant: Auf einem Video soll zu sehen sein, wie der 38-Jährige die Frau umarmt und auf den Kopf küsst.



Das Problem: Der Austausch von Zärtlichkeiten zwischen nicht verheirateten Personen ist im Iran strengstens verboten. Weltweit machten schnell Gerüchte die Runde, dass Ronaldo dafür mit 99 Peitschenhieben bestraft wird. Aber stimmt das?



Nun hat sich die iranische Botschaft in Spanien zu Wort gemeldet und klargestellt: Es gibt kein Gerichtsurteil gegen Ronaldo und somit auch keine Peitschenhiebe. Ronaldos "aufrichtiges und menschliches" Treffen mit Fatemeh Hamami sei im Iran gelobt und bewundert worden, erklärte die iranische Botschaft. Ronaldo selbst hat sich bisher nicht zu den Berichten geäußert.

Bildrechte: IMAGO/PA Images

10.10.23 | Gesundheit geht vor - Rapper Drake kündigt Pause an

Rap-Star Drake hat eine Karrierepause aus gesundheitlichen Gründen angekündigt. Er werde eine Auszeit von "einem Jahr oder länger" nehmen, um "wieder auf die Beine zu kommen", sagte der 36-jährige Kanadier im Radioprogramm "Table For One".



Es handle sich um "nichts Ernstes", er habe aber seit Jahren "alle möglichen komischen Probleme mit dem Magen" und wolle sich nun um seine Gesundheit kümmern. Er werde "eine Zeit lang keine Musik machen", so Drake weiter und sprach zudem von Verpflichtungen, die er gegenüber Menschen erfüllen wolle, "denen ich Dinge versprochen habe".



Ob sich die Auszeit auch auf bereits geplante Konzerte auswirkt, ist aktuell noch unklar.

Bildrechte: dpa

08.10.23 | Mads Mikkelsen vergaß Bond-Drehbuch in Linienflieger

Schauspieler Mads Mikkelsen spielte im Bond-Film "James Bond 007: Casino Royale" den Bösewicht Le Chiffre. Das hätte aber auch ganz anders ausgehen können. Der Schauspieler vergaß nämlich das Drehbuch zum Film in einem Flugzeug, wie "Variety" ihn vom Zurich Film Festival zitiert:

Casino Royale war das erste Drehbuch mit meinem Namen auf jeder einzelnen Seite. Das bedeutet auch, dass man selbst schuld ist, wenn man es verliert. Ich stieg in ein Flugzeug, begann es zu lesen und schlief ein. Dann bin ich ausgestiegen und habe es einfach liegen lassen. Mads Mikkelsen Zurich Film Festival via Variety

Bildrechte: IMAGO/Future Image

Doch das Glück war auf seiner Seite: Eine Reinigungskraft, die das Drehbuch fand, warf es nämlich einfach weg und wusste dementsprechend nicht, was genau sie da in den Händen hält. Andernfalls hätte das, so sagt er, das Ende seiner Karriere sein können.



Weiter erzählt Mads Mikkelsen übrigens, dass er bis zu seiner Bösewicht-Rolle im Jahr 2006 noch nie einen James-Bond-Film gesehen hatte. Mittlerweile, so sagt er, habe er das aber aufgeholt und sich fast alle Teile des Geheimagenten 007 angeschaut - jedenfalls die mit Daniel Craig in der Hauptrolle. Bildrechte: imago images/ZUMA Press

07.10.23 | Nach Alzheimer-Prognose: So hat Chris Hemsworth sein Leben verändert

Als der "Avengers"-Star im vergangenen Jahr in einer Dokuserie erfuhr, dass er sowohl mütterlicher- als auch väterlicherseits das APOE4-Gen vererbt bekommen hat, stellte das seine Welt auf den Kopf. Durch das Gen ist die Möglichkeit, dass Chris Hemsworth an Alzheimer erkrankt, acht- bis zehnmal höher, als bei anderen Menschen. Bildrechte: IMAGO/NurPhoto

Für eine bessere mentale Gesundheit hat der Schauspieler seinen Alltag stark verändert, wie er im Interview mit "Men's Health" erklärt: "Ich habe meine Trainingsverpflichtungen immer sehr konsequent eingehalten, aber in letzter Zeit habe ich wirklich gespürt, wie wichtig es ist, sich Zeit für sich selbst zu nehmen, ohne äußere Stimme oder Stimulation - und sich Zeit für die Stille zu nehmen."



Auch am Abend versuche der 40-Jährige, Ablenkungen und Unruhe aus dem Weg zu gehen, wie er erzählt: "Ich versuche mich eine Stunde vor dem Schlafengehen vom Bildschirm fernzuhalten - und die meisten Abende zu lesen. Das hilft auf jeden Fall!"



Für Chris Hemsworth stand von Anfang an fest, dass er die Krankheit zu keinem Tabuthema machen wolle. Bereits in der Dokuserie sprach er über die Ergebnisse seiner Untersuchung. Bildrechte: IMAGO/ABACAPRESS

