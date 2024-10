Seit Januar ist Komikerin Carolin Kebekus Mutter. Doch schon bevor sie ihre Tochter überhaupt zur Welt gebracht hat, schlugen ihr fiese Social Media-Kommentare entgegen. Der Hass ging sogar so weit, dass manche während ihrer Schwangerschaft gefordert hätten, dass sie abtreiben solle.



"Ich nehme diese Kommentare nicht ernst, aber ich bin da schon unvorbereitet reingelaufen", sagt sie dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Generell falle ihr seit der Geburt ihres Kindes der gesellschaftliche Druck auf Frauen und insbesondere Mütter auf. "Ich habe keine Ahnung gehabt von dem Druck."



Die 44-Jährige merke immer mehr, was andere Frauen aushalten müssen, ohne darüber zu reden: "Alles, was man als Mutter macht, wird bewertet, als hätte man ein Produkt für die Gesellschaft geschaffen und muss jetzt so agieren, wie es alle gern hätten."