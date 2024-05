Film ab in Südfrankreich: Vom 14. bis 25. Mai tummeln sich wieder viele Stars auf dem Roten Teppich in Cannes - bereits eingetroffen sind neben Ehrengast Meryl Streep auch die Mitglieder der Jury unter der Leitung von "Barbie"-Regisseurin Greta Gerwig sowie Heidi Klum, Influencerin Lea Elui oder die Schauspielerinnen Jane Fonda und Anya Taylor-Joy.

Superstar Meryl Streep war vor 35 Jahren das letzte Mal in Cannes. Damals hatte sie die Goldene Palme für ihre Rolle in dem Film "Ein Schrei in der Dunkelheit" erhalten und begeisterte beim diesjährigen Photocall in Cannes die anwesenden Fotografen mit ihrer Lässigkeit.