Der in der Altmark in Sachsen-Anhalt auf einem abgelegenen Hof gedrehte Film handelt von den Lebensgeschichten vierer Frauen unterschiedlicher Generationen. "Wir wollten herausfinden, wie Traumata über Generationen hinweg unsere Körper prägen", sagte Mascha Schilinksi. "Als erste deutsche Regisseurin hat sie in Cannes einen Preis gewonnen", erklärte Bernd Neumann, Präsident der Filmförderungsanstalt, und gratulierte Schilinski zu ihrem "sensationellen Erfolg". Bei der Abschlussgala der Filmfestspiele nahm die Regisseurin den Preis von der US-Schauspielerin Da'Vine Joy Randolph entgegen: "Es war irgendwie ein surrealer Moment, einfach wundervoll." Aufgrund des Stromausfalls am Morgen sei ihr das Schreiben der Dankesrede etwas schwergefallen, erzählte sie scherzhaft. Der Jury-Preis gilt als einer der wichtigsten Preise bei den Filmfestspielen von Cannes. Kinostart von "In die Sonne Schauen" ist in Deutschland übrigens am 11. September – da darf man gespannt sein!

Die Goldene Palme ging in diesem Jahr an den iranischen Regisseur und Dissidenten Jafar Panahi. Sein Film "Ein einfacher Unfall" ("It Was Just an Accident") wurde am Samstag mit dem Hauptpreis ausgezeichnet.



Der Film, den Panahi heimlich in seiner Heimat gedreht hatte, erhielt bei seiner Premiere in Cannes acht Minuten lang Beifall. Er handelt von fünf ehemaligen politischen Gefangenen, die ihrem mutmaßlichen Folterer begegnen.