Skandal-Rapper Bushido wirbt für mehr gesellschaftliches Verständnis? Im Interview mit dem "Tagesspiegel" sagt er, dass Toleranz für ihn das Wichtigste sei. Schwul, Swinger oder ungewöhnliche Vorlieben - Bushido lässt jeden so leben, wie er möchte:

Wir sollten lernen, miteinander zu leben. Unabhängig davon, was wir glauben, wie wir aussehen und mit wem wir in die Kiste steigen. Mir doch egal, wenn du als Typ mit anderen Typen vögelst, im Swingerclub herumhängst oder im Berghain-Lab die Toiletten ausleckst. Bushido

Toleranz und Dubai - wie passt das zusammen?

Manch einer mag sich nun fragen, was sich für den Musiker verändert hat. Schließlich lebt der Rapper - wie viele Reality-Stars und Influencer - mit seiner Familie in Dubai. Inzwischen seit rund anderthalb Jahren. Das Emirat macht es den Promis leicht: kaum Steuern, Sicherheit, Unterstützung bei bürokratischen Formalitäten.



In Sachen Toleranz ist Dubai allerdings ziemlich streng: Homosexualität ist illegal, unehelicher Sex ebenso, Frauenrechte stehen immer wieder in der Diskussion und Influencer dürfen sich nicht kritisch über die Regierung äußern.

Bildrechte: IMAGO / Pond5 Images

Was Bushido für seine Kinder in Dubai wichtig findet

Wie lässt sich das für Bushido und seine Familie also vereinbaren? Die Toleranz gegenüber besser verdienenden Menschen ist in Dubai auf jeden Fall größer sagt er. Und Bushido, der mit seiner Musik ein Vermögen verdient hat, gehört sicher dazu. "In Deutschland hingegen habe ich immer das Gefühl, dass Wohlhabende von anderen schief angeguckt werden."



Was für den Musiker ebenfalls wichtig ist: Es gibt kaum Konflikte zwischen den Religionen.

Hier feiert man Weihnachten ebenso wie den Ramadan oder buddhistische Feste. Juden zeigen sich offen als Juden. Mit Kippa, Bart, Locken. Denen wird nicht hinterher geguckt, die werden nicht angepöbelt. Bushido