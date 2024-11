"Die Handtasche muss lebendig sein." Ob Bruce Darnell diesen Spruch auch bei "Sturm der Liebe" bringt, ist noch nicht klar.



Auf jeden Fall bringt er den Hüftschwung an den "Fürstenhof". Bruce Darnell spielt sich nämlich selbst. Als Coach fürs Tanzen wird er engagiert, um die Hochzeitsgesellschaft in der Hüfte locker zu machen. Schließlich steht bald das große Finale der Staffel an, die Traumhochzeit. Dann wird auch geklärt, ob sich Ana für Philipp oder Vincent entscheidet, bevor die neuen Darsteller ins Rampenlicht rücken.



Bruce Darnell hat die Schauspieler am Set der ARD-Serie ganz schnell für sich eingenommen. Mit seiner lustigen Art und ohne Starallüren.



Bei den Dreharbeiten hat er BRISANT einen tiefen Einblick in seine Seele gegeben. Bewegung und Tanzen und seine Liebelingsserie "Sturm der Liebe" machen ihn glücklich.