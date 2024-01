Oops!... I Did It Again? Wohl eher nicht. In letzter Zeit brodelte die Gerüchteküche: Wird Britney bald ein Comeback feiern und mit neuer Musik zurückkehren?



Enttäuschung für die Fans: Nein, wird sie nicht. Auf Instagram stellt die Sängerin ein für alle Mal klar: "Ich werde niemals in die Musikindustrie zurückkehren." Die Spekulationen seien allesamt "Müll". Dabei war es Britney selbst, die Gerüchte um neue Musik angefeuert hat. Ende Oktober kündigte sie auf Instagram einen neuen Song namens "Hate You To Like Me" an. Es wäre ihr erster Solo-Song seit sieben Jahren.



Die Musik hängt die Princess of Pop trotzdem nicht ganz an den Nagel: "Wenn ich schreibe, schreibe ich zum Spaß oder ich schreibe für andere Leute!" Britney Spears soll nach eigener Aussage in den vergangenen zwei Jahren 20 Songs für andere Leute geschrieben haben. Das Ghostwriter-Dasein sei das, was ihr wirklich Spaß mache.